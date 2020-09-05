İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi

ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi
ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi

ABD’de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake, hakkındaki cinsel suçlama duruşmasına hastane yatağından katıldı.

ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi - Tıkla İzle

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos'ta ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulan ve ağır yaralan siyahi Jacob Blake'in tedavisi hastanede devam ediyor. Yaşanan olayın ardından felç kalan Blake, ilk kez görüntülendi. Blake, hakkındaki cinsel tacizle suçlandığı davanın duruşması için hakim karşısına çıktı. Blake, hastaneden yapılan canlı bağlantı ile duruşmaya yatağından katıldı. Mavi gömlek giyen ve sarı kravat takan Blake, hakkındaki iddiaları reddetti.

Blake'in 3 Mayıs'ta bir kadının evine zorla girerek kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. Kadın, Blake'in kendine son 8 yıl içerisinde birkaç kez fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.

Blake'in vurulmasının ardından Kenosha'da binlerce kişi günlerce sokaklara akın ederek protesto gösterileri düzenlemişti. Gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına dönmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.