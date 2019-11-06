ABD, Polonya'ya vizeyi kaldırdı

ABD, Polonya vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı vize muafiyeti kararını Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mostbacher ile birlikte Varşova'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Buna göre ABD'ye seyahat etmek isteyen Polonya vatandaşları 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren bu ülkeye vizesiz gidebilecek.

ABD yasalarına göre bir ülkenin vizesiz seyahat programına dahil olabilmesi için o ülkeden yapılan ABD vizesi başvurularında ret oranının yüzde 3 ve altında olması gerekiyor. Son birkaç yıldır Polonya vatandaşlarının yaptığı başvurulara verilen ret oranı yüzde 4'lerde seyrediyordu. Son dönemde gelişen ekonomisiyle dikkat çeken Polonya'da geçtiğimiz Eylül ayına kadar ABD konsolosluklarına yapılan toplam vize başvurularına verilen ret oranının yüzde 3'ün altına düşmesi üzerine ABD, Polonya vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma kararı aldı. ABD bugüne kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yalnızca Polonya, Romanya, Bulgaristan ve birliğin en yeni üyesi Hırvatistan'a vize uyguluyordu.

Vize uygulamasının kalkmasıyla vatandaşlarının 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren ABD'ye vizesiz seyahat edebileceği Polonya, aynı zamanda ABD'nin Doğu Avrupa'daki en yakın müttefiki. Son yıllarda ABD ile milyar dolarlık askeri anlaşmalara imza atan Polonya, topraklarında NATO çatısı altında daha fazla Amerikan askeri bulundurulması için uzun zamandır Beyaz Saray'ı ikna etmeye çalışıyordu. Nitekim geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Polonya'daki ABD askeri sayısının bin daha arttırılarak 5 bin 500'e çıkarılması kararlaştırılmıştı. Polonya geçtiğimiz Şubat ayında da başkent Varşova'da ABD'nin çağrısıyla Orta Doğu Zirvesi düzenlemişti. Polonya Dışişleri Bakanlığı söz konusu zirvenin İran'a karşı düzenlendiği eleştirilerini reddetmiş ancak zirveye İran'ı davet etmemişti.

Ebru Orhan

