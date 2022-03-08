ABD, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı

Rusya-Ukrayna savaşı 13'üncü gününe girerken, ABD Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurarak, ABD'nin söz konusu kararı müttefikleriyle yakın istişare içinde aldığını ancak bazı Avrupalı müttefiklerinin Rus petrolüne bağımlılıkları nedeniyle aynı hamleyi yapamayacaklarını anladığını belirtti.

“Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacak”

Söz konusu enerji yaptırımının ABD'ye de bir bedeli olacağını aktaran Biden, “Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacağını, bize de etkisi olacağını söyledim. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bunu anlıyorlar. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

“Putin'in savaşı şimdiden ABD'li ailelere zarar veriyor”

ABD'nin Rusya'ya "tarihin en önemli ekonomik yaptırım paketini" uyguladığını ifade eden Biden, yaptırımlar ile Rusya ekonomisinin ağır darbe aldığını açıkladı. Biden, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in savaşı şimdiden ABD'li ailelere zarar veriyor. Putin, Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmaya başladığından bu yana ABD'de gazın fiyatı 75 sent arttı. Salı günü bu eylemle birlikte daha da artacak” dedi.

“Vurgunculuk ya da fırsatçılığın zamanı değil”

ABD'lilere güvence vermeye çalışan Biden, Rusya'ya bağlı fiyat artışını ABD'de en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, “Buna, 30 milyonu ABD'den gelen 60 milyon varil petrolün ortak petrol rezervlerinden serbest bırakılması da dahildir” dedi.

ABD'li petrol ve gaz şirketlerine seslenen Biden, savaşın ve etkilerinin ABD tüketicisini sömüren "aşırı fiyat artışları yapmak için bir mazeret" olmadığına dikkat çekerek, bunlara müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Biden, "Rusya'nın saldırganlığı hepimize mal oluyor. Vurgunculuk ya da fırsatçılığın zamanı değil. Neye müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net olmak istiyorum" dedi.

“Ukrayna asla Putin için bir zafer olmayacak”

Putin'in Ukrayna'nın tamamını ele geçirmede asla başarılı olamayacağını aktaran Biden, "Putin ne pahasına olursa olsun kanlı yoluna devam etmeye kararlı görünüyor" ifadelerini kullanarak, "Zaten 2 milyon Ukraynalıyı mülteciye dönüştürdü. Ukrayna asla Putin için bir zafer olmayacak. Putin bir şehri alabilir, ancak ülkeyi asla elinde tutamayacak ve bugün Putin'in küresel barış ve istikrara yönelik saldırısına yanıt vermezsek, özgürlüğün ve ABD halkına bedeli yarın daha da büyük olacak" dedi.

“Putin'in savaşı Ukrayna'da herkes için çok büyük acılara ve can kayıplarına neden oldu”

Rusya'ya karşı direnen Ukrayna halkını öven Biden, "Cesaretleri, vatanseverlikleri ve özgür yaşama konusundaki cüretkar kararlılıklarıyla dünyaya ilham verdiler. Putin'in savaşı Ukrayna'da herkes için çok büyük acılara ve can kayıplarına neden oldu. Hem Ukrayna hem de Rusya için” dedi.