ABD, Rusya'nın füze denemesinden endişeli değil

Rusya'nın Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmesinin ardından ABD tarafından açıklama geldi. İki ABD'li yetkili basına verdikleri demeçte, Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını belirterek, ABD'nin uluslararası anlaşmalar dahilinde füze denemesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı. ABD'nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktaran yetkililer, ABD'nin bu füzenin henüz Rus envanterinde operasyonel olmadığını değerlendirdiğini ifade etti.

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Hem Rusya hem de ABD, mevcut bir uluslararası anlaşma uyarınca herhangi bir olaydan kaçınmak için diğer ülkeleri testlerden haberdar ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Bu tür testler rutin ve sürpriz değildir" ifadelerini kullanarak, söz konusu füze testinin ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmediğini açıkladı. Kirby, ABD Savunma Bakanlığının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ettiğini aktardı.

Rus füzesi hedefini başarıyla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15.12'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssünden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdiğini duyurmuş, füzenin Kamçatka Adası'ndaki Kura Eğitim Sahası'nda belirlenen hedefi başarıyla vurduğunu bildirmişti.

Sarmat'ın, Rusya'ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilirken, füzenin kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor.