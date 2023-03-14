ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı



Rusya-ABD arasındaki İHA krizi nedeniyle ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin de düşürülen İHA ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığına da güçlü bir mesaj ilettiğini belirterek, ABD'li yetkililerin olay hakkında müttefikleri ve ortakları bilgilendirdiğini söyledi.

İHA krizi

ABD'ye ait İHA'nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA'ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA'nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

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