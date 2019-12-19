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ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletiyor

ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletiyor
ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletiyor

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı.

ABD'nin başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları üzerine Rusya'ya uyguladığı yaptırımların genişletilmesi kararı alındı. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya yaptırımların genişletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın onayına gidecek olan yaptırımların genişletilmesinin en önemli nedeni olarak, ABD'nin daha önce uyguladığı yaptırımların yetersiz kalması gösterildi.

Komisyondan geçen taslağa göre Rus gemi inşa endüstrisi, bankalar, siber ve finans sektörü de dahil olmak üzere enerji projelerine yönelik kısıtlamalar getirilerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi öngörülüyor. Rusya'ya karşı alınacak önlemler arasında, ABD tarafının NATO üyesi ülkelere silah satılmasıyla ilgili prosedürlerin hafifletilmesi ve askeri anlamda Rusya'ya bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Trump'ın imzalanması beklenen kararla beraber, ABD'nin Rusya'ya uluslararası politikada daha fazla baskı yapması amaçlanıyor.

Erhan Altıparmak

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