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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında bomba alarmı

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında bomba alarmı
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında bomba alarmı

ABD'nin başkenti Washington DC'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine Capitol Polis ekipleri, komplekste arama başlattı.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında bomba alarmı - Tıkla İzle

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Capitol kompleksinin içinde yer alan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi. İhbarın ardından komplekste güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarılırken, Capitol Polis ekipleri bakanlık binası çevresindeki yolları trafiğe kapatarak, kompleks genelinde arama başlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Halkla İlişkiler Sekreter Yardımcısı Sarah Lovenheim yaptığı açıklamada, bomba tehdidi nedeniyle binanın günün erken saatlerinde boşaltıldığını belirterek, "Çok dikkatli bir şekilde binayı tahliye ettik ve bildirilen herhangi bir olay yok. Durumu Federal Koruma Servisi ile yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ihbardan 3 gün önce Capitol Polisi, genç bir adamın üniformalı memurlara karşı "belirli bir tehdit" ihbarı yapmasının ardından Capitol Tepesi çevresinde arama başlatmıştı. Daha sonra Washington DC Polis ekipleri Capitol Polisi'ne destek vermiş, fakat aramada hiçbir şüpheli bulunamamıştı.

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