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ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir? Tuğgeneral Kasım Süleymani kimdir?

ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir? Tuğgeneral Kasım Süleymani kimdir?
ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir? Tuğgeneral Kasım Süleymani kimdir?

ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani kimdir? İşte detaylar...

Tuğgeneral Kasım Süleymani kimdir?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızlarının lideri olarak Suriye ve Irak'taki savaşlarda kilit rolüyle tanındı. Orta Doğu'daki mücadelede İran'ın kontrolünün yayılmasında etkili oldu. Son 20 yılda kendisine karşı birkaç suikast girişimi düzenlendi.

Süleymani önderliğinde İran sınırlarının ötesinde operasyonlar yürütmekle görevlendirilen İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2011'den bu yana Suriye'de süren iç savaşın şiddetini azaltmak amacıyla Beşar Esad'a destek verdi ve ayrıca silahlı grupların Irak'ta DEAŞ ile mücadelesine katkıda bulundu.

1998 yılında Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına geçen Süleymani, İran'ın Lübnan'da Hizbullah, Suriye'de Esad ve Şii milis grupları ve Irak'taki bağlarını güçlendirmede rol oynadı. Süleymani liderliğindeki İran Devrim Muhafızları, istihbarat, finansal ve politik alanlarda İran sınırlarının ötesinde önemli bir etki sağladı. Süleymani, İran-Irak Savaşı sırasında da Irak sınırında yürüttüğü görevlerde ülkesinde ulusal bir kahraman olarak tanındı.

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