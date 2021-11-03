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ABD Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi CDC 5-11 yaş için Covid aşısına onay verdi

ABD Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi CDC 5-11 yaş için Covid aşısına onay verdi
ABD Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi CDC 5-11 yaş için Covid aşısına onay verdi

Geçtiğimiz Cuma günü FDA’in aşıyı onaylamasının ardından aşının 5-11 yaş arası çocuklara uygulanması için son adım olan CDC onayı bugün Atlanta’da gerçekleşen toplantıda oylanarak kabul edildi.

CDC'ye danışmanlık veren Aşılama Konusunda Danışma Komitesi saatler süren toplantının ardından çocuklara yönelik aşıyı onayladı. Danışma kurulu üyelerinden Dr.Sarah Long karar sonrası yaptığı açıklamada “Çocuklarımızın hayatlarını kurtaracak bir aşımız daha oldu” dedi.

Kurulun bir diğer üyesi Dr. Beth Bell ise “biliyoruz ailelerin haklı endişe ve haklı soruları var, ancak oylarımız Amerikan halkına bu konuda ne kadar heyecanlı olduğumuzu gösteriyor” diyerek herkese doktorlar ile konuşup, CDC'nin sayfalarını ziyaret edip aşı olma kararı konusunda kendilerini güvende hissetmesini tavsiye etti. Danışma kurulunun kararı şimdi CDC Direktörü Dr.Rochelle Walensky'nin onayına sunulacak.

Danışma kurulu toplantısının başında "Bize çocuklarımız için korunmayı ne zaman genişleteceğimiz soruluyor" diyen Walensky özellikle Delta varyantı ile birlikte küçük çocuklarda hastalığın görülmesinin arttığını ve 100 bin çocukta 25 çocuğun ortalama olarak hastane tedavisine ihtiyaç duyduğunu belirmişti. Walensky'nin çok kısa sürede aşıyı onaylaması bekleniyor.

Walensky'nin onaylamasının ardından Biden hükümetinin Pfizer-Bintech aşılarının çocuklar için hazırlanmış dozlarının ABD genelinde dağıtıldığı ve onayla beraber aşı uygulaması yapacak kurumlara ulaştırılacağı bilgisi ile 5-11 yaş arası çocuklara aşılamanın bir kaç gün içerisinde başlaması planlanıyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

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