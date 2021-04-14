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ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmeyecek
ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

ABD’nin 2 savaş gemisinin Karadeniz’e geçmeyeceği bildirildi.

ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmeyecek - Tıkla İzle

ABD'nin savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook'un Karadeniz'e geçeceği Montrö Sözleşmesi uyarınca geçen hafta Türkiye'ye bildirilmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim olduğu süreçte ABD 2 savaş gemisinin Karadeniz'e gitmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi.

Ayrıca, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e gideceği noktada Rusya'nın tatbikat başlattığı açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Ryabkov, konuyla ilgili, "Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD'yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar” ifadelerini kullanmıştı.

Utku Yaşar Cüce
 

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