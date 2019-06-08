ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Bakan Akar'a mektup

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a mektup gönderdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından mektuba ilişkin yapılan açıklamada, “İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir” denildi.