İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Savunma Bakanı Austin: 'Afganistan'daki şiddet derhal azaltılmalı'

ABD Savunma Bakanı Austin: 'Afganistan'daki şiddet derhal azaltılmalı'
ABD Savunma Bakanı Austin: 'Afganistan'daki şiddet derhal azaltılmalı'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan'da şiddetin çok yaygın olduğunu ve derhal azaltılması gerektiğini belirtirken, ABD askerlerinin ülkeden önümüzdeki Mayıs ayına kadar çekilip çekilmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Austin, NATO ile gerçekleştirilen toplantıda Afganistan'daki gelişmelerin de ele alındığını söyledi. Austin, Afganistan'da şiddetin hala çok yaygın olduğunu ve derhal azaltılması gerektiğini belirterek, ABD'nin Afganistan'daki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye kararlı olduğunu açıkladı. Austin, tarihin yaklaştığının farkında olduklarını söyledi fakat ABD askerlerinin ülkeden önümüzdeki Mayıs ayına kadar çekilip çekilmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD 29 Şubat 2020'de Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti. Anlaşmaya göre, ABD'nin Mayıs ayı itibariyle tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi planlanmıştı. Ancak 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Taliban ile yapılan anlaşmanın gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.