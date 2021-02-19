ABD Savunma Bakanı Austin: 'Afganistan'daki şiddet derhal azaltılmalı'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Austin, NATO ile gerçekleştirilen toplantıda Afganistan'daki gelişmelerin de ele alındığını söyledi. Austin, Afganistan'da şiddetin hala çok yaygın olduğunu ve derhal azaltılması gerektiğini belirterek, ABD'nin Afganistan'daki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye kararlı olduğunu açıkladı. Austin, tarihin yaklaştığının farkında olduklarını söyledi fakat ABD askerlerinin ülkeden önümüzdeki Mayıs ayına kadar çekilip çekilmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD 29 Şubat 2020'de Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti. Anlaşmaya göre, ABD'nin Mayıs ayı itibariyle tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi planlanmıştı. Ancak 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Taliban ile yapılan anlaşmanın gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştı.