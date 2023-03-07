ABD Savunma Bakanı Austin, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi. Austin, ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. İran'ın Irak topraklarını hedef alan saldırılarını kınayan Austin, Bağdat ve Erbil yönetimlerini işbirliği yapmaya davet etti. ABD birliklerinin Irak'ta kalmasının tek hedefi terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek olduğunu vurgulayan Austin, “10 yıldan fazla bir süre birlikte çalıştık. Koalisyon güçleri sayesinde DEAŞ'tan geniş bir alanı geri almayı başardık. DEAŞ ile mücadelede Peşmerge güçlerinin büyük rolü olmuştur” dedi.

IKBY'deki Kürt taraflarını sorunları çözmeye çağıran Austin, ülkesinin Peşmerge güçlerine sunduğu desteğin devam edeceğini belirterek, terör örgütü DEAŞ'ın hala tehlikeli ve tehdit unsuru olduğunu kaydetti.

Barzani ise, ABD'nin Peşmerge güçlerine sunduğu destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, bölgenin istikrarı için Erbil ile Bağdat arasındaki sorunun çözülmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Abdulkadir Hacıoğlu



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