ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardandan düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme çerçevesinde gerçekleşen NATO toplantılarının "çok verimli" geçtiğini ifade eden Austin, "Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük güvenlik krizi karşısında NATO her zamankinden daha birlik içinde ve kararlı duruyor. Bugün, Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve sebepsiz işgalini kınamak için bir araya gelen NATO ittifakı, Rusya'nın seçim savaşına karşı kendisini savunmak için mücadele eden Ukrayna'nın yanında olacağını açıkça söylemeye devam ediyor" dedi. NATO'nun toplu savunmasını güçlendirmeye devam edeceğini de söyleyen Austin, "NATO, Rusya'nın işgaline sağlam ve kararlı bir şekilde yanıt verdi. NATO topraklarının her bir karışını korumada kararlıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmasından önemli satır başları:

"Mühimmat stokları ile savunma sanayi kapasitesi konularını görüştük"

"İsveç ve Finlandiya NATO'yu güçlendirecek"

"NATO topraklarının her karışını koruyacaktır"

"Rusya'nın söylemleri sorumsuz ve tehlikelidir"

"Çin'in yükselişi bir meydan okumadır"

Aylin Albayrak



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