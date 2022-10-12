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ABD Savunma Bakanı Austin: 'Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz'

ABD Savunma Bakanı Austin: 'Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz'
ABD Savunma Bakanı Austin: 'Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz'

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı sonrası açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Putin'in nükleer tehditleri çok tehlikeli ve sorumsuzdur. Büyük bir nükleer güçten bu tür bir davranış görmeyi beklemiyoruz. Bu çok tehlikelidir ve bunu ciddiye alıyoruz" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Karargahı'nda gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın işgal eylemlerine karşılık Ukrayna'ya yönelik destek taahhütlerini yineleyen Austin, "Ukrayna Savunma Temas Grubuyla yaptığımız bugünkü toplantıda mükemmel ilerleme kaydettik. Temas Grubuyla, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçları, en son savaş alanı dinamikleri ve Ukrayna'nın kendisini uzun vadede savunması için gereksinimleri güncellendi. Rusya'nın acımasız ve sebepsiz işgalinden sonra uluslararası toplumun Ukrayna'nın savunmasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak üzere bugünkü toplantıya katılan yaklaşık 50 ülkeden bakanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Aylin Albayrak
 

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