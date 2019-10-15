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ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’ye yönelik NATO müttefiklerine baskı yapacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın yayın kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, Türkiye'ye yönelik NATO müttefiklerine baskı yapacağını belirtti.
Bakan Esper yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye'nin operasyonu çok sayıda tehlikeli DEAŞ'lının serbest kalmasına yol açtı. Türkiye'nin sorumsuz eylemleri yüzünden askerlerimize yönelik risk kabul edilemez düzeye ulaştı. ABD askerinin çekilmesi planını uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.
Gelecek hafta NATO müttefikleri ile görüşeceğini ifade eden Esper, “Gelecek hafta Brüksel'de NATO'yu ziyaret edeceğim ve orada diğer NATO müttefiklerine Türkiye'nin hamlelerine cevap olarak kolektif ve bireysel diplomatik/ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum” dedi.

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