İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: 'NATO üyesi Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir'

ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: 'NATO üyesi Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir'
ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: 'NATO üyesi Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir'

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım getirilmesine karşı çıkan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, “Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir” dedi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisinde Türkiye'ye yaptırım getirilmesini isteyen mevzuatına karşı çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin Kentucky Senatörü McConnell, “Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir” ifadelerini kullandı. McConell, Temsilciler Meclisinin aldığı mevzuat kararı ile ABD Senatosu arasında bir bölünme olduğunu gösterdi.

Öte yandan Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisinden önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir oylama yapılacağı aktarıldı.

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.