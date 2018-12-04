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ABD Senatosu CIA Başkanını dinleyecek

ABD Senatosu CIA Başkanını dinleyecek
ABD Senatosu CIA Başkanını dinleyecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Senatosunu bilgilendirecek.

CIA Başkanı Gina Haspel, bugün ABD Senatosunda Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti ile ilgili brifing verecek. Senatörler, ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiki Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili muhtemel cezalandırması konusunda adım atmak için CIA Başkanı Gina Haspel'ı dinleyecek. Kapalı oturumun TSİ 19.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında brifing vermişti. Ancak CIA Başkanı Gina Haspel, söz konusu brifinge katılmamıştı. Haspel'in brifinge katılmaması hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden tepki çekmişti. 

ABD Senatosu geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyona ABD tarafından verilen desteğin sonlandırılmasını öngören bir yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı, 37'ye 63 oyla kabul edilmişti.  

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