ABD Senatosu, deprem felaketinden etkilenen Türkiye'ye desteğini yeniden teyit etti. Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley'in 16 Şubat'ta Senato'ya sunduğu 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere dayanışma mesajları içeren karar tasarısı kabul edildi. Türkiye ve Suriye halkına en derin taziyelerin sunulduğu ve yıkıcı depremlerin ardından güçlü insani yardım çağrısında bulunulan karar oybirliğiyle Senato'dan geçti.

Kararda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yardım konvoyları için Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine ek sınır geçişlerine izin verilmesi ve insani yardım kuruluşlarına tam erişim sağlamak için Suriye'nin kuzeyindeki şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuluyor.

ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteğe dikkat çekilen kararda, deprem bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde yer alan kurum ve kişilerin çabaları takdir edildi. Kararda ayrıca, Türkiye ve Suriye'deki acil yardım ve yeniden inşa çabalarının sürdürülmesini teşvik edildi.

Senatör Dış İlişkiler Komitesi üyesi Merkley yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerde ortaya çıkan görüntüler ve hikayeler kesinlikle çok üzücüydü. Düşüncelerim, bu korkunç trajediden yaklaşık iki ay sonra, sevdiklerini kaybeden aileler ve yaralananlar ile. Pek çok kişi her şeyini kaybetti. Bu kararın kabulü, ABD'nin depremden etkilenen topluluklara insani yardımları olabildiğince hızlı ve sağlam bir şekilde koordine etme taahhüdünü yeniden teyit ediyor” dedi.

Cumhuriyetçi senatörden Kore Savaşı hatırlatması

Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ise yaptığı açıklamada, Türk askerlerinin Kore'de ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, Türkiye'nin NATO müttefiki ve ABD'nin kritik bir güvenlik ortağı olması nedeniyle iki ülke arasındaki bağların güçlü olduğunu aktardı. Sullivan, “ABD halkı adına, meslektaşlarım ve ben, yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca hayat kurtarmak ve bu toplulukların iyileşmesine yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyulan afet yardımını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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