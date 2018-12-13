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ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a yaptırım için oylamaya hazırlanıyor

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a yaptırım için oylamaya hazırlanıyor
ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a yaptırım için oylamaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a verdiği desteğe ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı Jim Mattis’in çabalarına rağmen ABD Senatosu, Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü askeri harekâta desteğin çekilmesi ve Kaşıkçı cinayeti konusunda oylama yapılmasını onayladı.

Senatoda temsil edilen her iki partiden ve bağımsız senatörlerden destek alan kararın tartışılması için yapılan ön oylamada altmış senatörün onay vermesi, bir yaptırım kararı çıkmasa bile Trump'ın, Suudi Arabistan politikasında ve Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dönemde zorlanacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi Senatör McConnel, tasarının görüşmeye açılması konusunda yapılan ön oylamada “Sanırım buradaki herkes Kaşıkçı cinayeti konusunda derin endişe içinde ve sorumluları istiyor” dedi. Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi birçok senatör de sadece Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Yemen'deki durum ile değil Lübnan Başbakanı Saadi Hariri'nin alıkonulması ve insan hakları ihlalleri nedeni ile Suudi Arabistan'a geniş yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Senatodan tasarının geçmesi durumunda Temsilciler Meclisinde yer alan Cumhuriyetçilerin daha çekimser olmasına rağmen, temsilciler tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

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