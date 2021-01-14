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ABD Senatosu Trump'ın azlini görüşmek üzere 19 Ocak'tan önce toplanmayacak

ABD Senatosu Trump'ın azlini görüşmek üzere 19 Ocak'tan önce toplanmayacak
ABD Senatosu Trump'ın azlini görüşmek üzere 19 Ocak'tan önce toplanmayacak

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin, Başkan Donald Trump için azil maddesini onaylaması halinde Senato’nu azil maddesini görüşmek için 19 Ocak’tan önce toplanmayacağı belirtildi.

ABD'de 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasının ardından çıkan olaylardan Trump'ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkan Trump'ın görevden alınması için harekete geçmişti. Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ı görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Sunulan tasarıyla 223 "evet", 205 "hayır" oyu kullanılmıştı. Demokratlar tarafından Trump'a karşı kullanılan 25. ek maddenin aktifleştirilmesi için Pence ve kabinenin çoğunluğunun Trump'ın görevlerini yerine getiremeyeceğini beyan etmesi gerekiyor. Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, 25. ek maddeyi devreye sokmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'ndeki oylama "sembolik" olarak kalmıştı.

Mecliste oturum devam ederken, Senato kanadından önemli bir haber geldi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senatonun önceden planlanan tarih olan 19 Ocak'ta toplanacağı belirtildi. Senatonun yeniden toplanmayı Trump'ın azledilmesini görüşmek için erken bir tarihe çekmeyeceği ifade edildi.

Trump'ın azledilmesine 7 Cumhuriyetçiden destek

Mecliste oturum devam ederken, Trump'ın görevden alınma kararını destekleyen Cumhuriyetçilerin sayısı ise 7‘ye yükseldi. Meclis görevden alınma kararını onaylansa bile Başkan'ın görevden alması için ABD Senatosu'nun kararı gerekiyor. Bu nedenle Trump'ın büyük ihtimalle 20 Ocak'ta görev süresi dolana kadar Başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Başkan Trump, ABD tarihinde görevden alınması için iki kez suçlanan ilk Başkan olacak. Başkan Trump, 18 Aralık 2019'da Temsilciler Meclisinde yapılan oylama ile "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" ile suçlanmıştı. Trump, 6 Şubat 2020'de Senato'da yapılan oylamada ise her iki suçtan da aklanmıştı.

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