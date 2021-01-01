ABD Senatosu'ndan geçen 2021 savunma bütçesi, Trump'ın vetosunu aşıp yasalaştı

ABD'de 2021'in ilk gününde toplanan Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını oyladı. Yapılan oylamada tasarı, 13 hayır oyuna karşı 81 evet oyu ile kabul edildi. 740 milyar dolarlık tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından 3'te 2 çoğunlukla Senato'dan geçerek Trump'ın veto yetkisini aştı. Böylece söz konusu tasarı, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri iş birliğinin yasaklanmasını içeriyor.