ABD sınırında mahsur kalan göçmenler Meksika tarafından kurtarıldı

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi devam ediyor. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, sınırda yer alan Rio Grande Nehri'nden ABD'ye geçmeye çalışan Honduraslı 2'si kadın, 3'ü çocuk toplam 5 kaçak göçmenin nehirdeki köprünün ayağında mahsur kaldığı ve göçmenlerin ekipler tarafından tekne ile kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan kaçak göçmenlere tıbbi yardım yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilerek, Meksika'nın tüm göçmenleri milliyet, sosyal, ekonomik veya politik durumlarına bakmaksızın korumayı garanti ettiği hatırlatıldı.

Öte yandan Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen kaçak göçmenlerin sıklıkla kullandığı Rio Grande Nehri'nde, geçtiğimiz Şubat ayında 8 yaşındaki Honduraslı 1 çocuk boğularak hayatını kaybetmişti.

Saim Sevinç