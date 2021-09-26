ABD sınırını geçen 14 Meksikalı askere gözaltı

ABD-Meksika sınırını geçen Meksikalı 14 asker ABD tarafından gözaltına alındı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından yapılan açıklamada, dün kamuflajlı iki arazi aracı ile seyahat eden Meksika ordusuna bağlı 14 askerin Meksika-ABD sınırındaki De Las Americas Köprüsü'nden Teksas eyaletinde yer alan El Paso kentine geçmeleri üzerine bir süreliğine gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik sebebiyle CBP ekipleri tarafından silahlarına ve teçhizatlarına da el konulan askerler, verdikleri ifadede sınırı geçtiklerinin farkında olmadıklarını belirtti.

Görgü tanıkları ise, CBP ekiplerinin araçlarından inerek Meksikalı askerlere silahlarını bırakmaları için bağırmaya başladığını ve askerleri kelepçeleyerek gözaltına aldığını aktararak, CBP ekiplerinin ardından Meksikalı askerlere ait araçlarda arama yaptığını belirtti.

Meksikalı 14 asker silahları ve teçhizatları ile birlikte bir kaç saat sonra serbest bırakılırken, askerlerden biri üzerinde çıkan uyuşturucu madde nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı olayla ilgili henüz bir açıklamada yapmadı.

Saim Sevinç