ABD, Taliban'ın Kabil Havalimanı hakkındaki açıklamalarını yalanladı

Üst düzey Taliban yetkilileri, Taliban'ın ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ele almaya hazır olduğunu açıklamıştı. Yetkililer ayrıca, ABD güçlerinin kaldığı küçük bir alan dışında Taliban'ın havalimanının çoğunu ele geçirdiğini belirtmiş, Taliban'ın tam kontrolü ele almaya hazır olduğunu ifade ederek, "Bu sadece biraz daha zaman meselesi" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Taliban yetkililerinin Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrol ettikleri yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun havalimanının kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti. Kirby, “Kapıların hiçbirinden sorumlu değiller. Havaalanı operasyonlarının hiçbirinden sorumlu değiller. Bunlar hala ABD askeri kontrolü altında" dedi.