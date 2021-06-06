ABD, Tayvan'a 750 bin doz Covid-19 aşısı gönderecek

ABD yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ülkeler ile yaptığı Covid-19 aşısı paylaşım planı kapsamında, Tayvan'a 750 bin doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı. Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ziyaret eden ABD Senatörü Tammy Duckworth Taipei Songshan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, verilen aşıların Tayvan'ın korona virüse karşı verdiği mücadeleye destek olacağını vurguladı.

Duckworth, “ABD için Tayvan'ın aşı alan ilk grupta olması önemli. Tayvan'ın aşıya acil ihtiyacı var" dedi. Duckworth'u karşılamak için Taipei Songshan Havalimanı'ya gelen Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, “Aşılar Tayvan'a tam zamanında geldi. ABD yardımını unutmayacağız" dedi.

Tayvan'da Çin'e aşı suçlaması

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, bağış için ABD'ye teşekkür ederken, “Aşı temin etmeye çalışırken, hayat kurtaran bu teslimatın Çin'in başkenti Pekin'den sorunsuz bir şekilde Tayvan'a ulaştırılmasını sağlamamız gerekiyor" sözleri yer verdi.

Tayvan hükümet, Çin'i uluslararası aşıların Tayvan'a ulaşmasına engellemeye çalışmakla suçlarken, Çinli yetkililer ise bu iddiaları reddetmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in daha önce yaptığı açıklamada, "Pandeminin siyasi bir gösteri için kullanılmasına kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.