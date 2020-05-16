ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüsle mücadele ve salgınının ekonomideki olumsuz etkilerine yardımcı olmak amacıyla demokratlar tarafından sunulan 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini 199 hayır oyuna karşı, 208 evet oyu ile onayladı.

ABD'de demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve Başkan Donald Trump'ın karşı çıktığı 3 trilyon dolarlık yeni tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi beklenmiyor.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik paketin Senato'dan da geçmesi durumunda tasarının yasalaşması için Trump tarafından imzalanması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce tasarının kendisine ulaşması halinde veto edeceğini açıklamıştı.

Hasan Çelik