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ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını onayladı

Geçtiğimiz hafta Washington’da kongreye karşı yapılan saldırganca hareketlerden sorumlu olduğu belirtilen Trump’ın “Ayaklanmaya Sebep olduğu” gerekçesi ile görevden alınma oylaması bazı Cumhuriyetçilerin de desteği ile onaylandı.

10 Cumhuriyetçinin Demokratlara destek verdiği oylama sonucunda Trump'ın görevden alınması ikinci kez Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış oldu.

Güvenlik sebebi ile yüzlerce ulusal muhafızın koruduğu kongrede gerçekleşen oylama ile ilk kez bir ABD başkanı görev süresi içerisinde iki kez Temsilciler Meclisi tarafından yargılanmış ve görevden alınmış oldu.

232 oya karşın 197 oyla görevden alınmasına karar verilen Trump ile ilgili ikinci görüşme Senato'da gerçekleşecek. Ancak Senato başkanlığını yürüten Senatör Mitch McConnel acil durum yetkilerini kullanıp senatoyu normal şartlarda planlanan 19 Ocak açılış gününden evvel toplanmaya çağırmayacağını açıkladı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

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