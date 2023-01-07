ABD Temsilciler Meclisi başkanı 15. turda seçildi

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde başkanlık krizi, 15. tur oylamada çözüldü. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde ettiği Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Kürsüye çıkarak ilk konuşmasını yapan McCarthy, "Buraya geleceğimizi hiç düşünmemiştim" dedi. Dış politikaya değinen McCarthy, "ABD'nin uzun vadeli zorluklarını, borcunu ve Çin Komünist Partisinin yükselişini de ele alacağız" ifadelerini kullandı. McCarthy, "Çin konusunda iki partiden oluşan seçilmiş bir komite oluşturacağız ve ardından bu ekonomik rekabeti kazanacağız" şeklinde konuştu. "Şimdi zor iş başlıyor" diyen McCarthy, "Bugün, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl burada yapacaklarımız bundan sonraki her şeyin gidişatını belirleyecek. Benim sorumluluğum, sorumluluğumuz ülkemize karşı" ifadelerini kullandı.

Burak Ersoy

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