ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'den Tayvan açıklaması: 'Silah satışına devam etmeliyiz'

ABD'nin California eyaletinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından beraberindeki milletvekilleri ile birlikte açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Tayvan ile işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten McCarthy, bağları daha da güçlendirmenin bazı yolları olduğunu söyledi.

Tsai ile gerçekleştirilen temaslara atıfla "Görüşmelerimize dayanarak, birkaç eylemin gerekli olduğu açık" diyen McCarthy, “Öncelikle, Tayvan'a silah satışına devam etmeli ve bu tür satışların Tayvan'a zamanında ulaşmasını sağlamalıyız. İkinci olarak, özellikle ticaret ve teknoloji alanında ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Üçüncüsü, ortak değerlerimizi dünya sahnesinde tanıtmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Tarihin kritik bir döneminde yaşadıklarını ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden McCarthy, "Otoriter liderlerin gereksiz çatışmaları kışkırtmak için şiddet ve korkuyu kullanmaya çalışması nedeniyle, dünyadaki gerilimler Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek noktasında" dedi. Ülkesi ve Tayvan'ın barıştan yana olduğunu kaydeden McCarthy, Tayvan ile Amerika arasındaki dostluğun, özgür dünya için çok önemli bir mesele olduğunu ve ekonomik özgürlük, barış ve bölgesel istikrarı sürdürmek açısından kritik önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

"Niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil"

Tayvan ile ilişkilerin Pekin yönetimi ile gerilimin tırmanmasına neden olup olmadığı ilgili bir soruya, "Hayır, niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil" yanıtını veren McCarthy, barıştan yana olduklarını yineledi. Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğine dair ilgili sorular karşısında henüz böyle bir planın gündemde olmadığını söyleyen McCarthy, ancak bunun böyle bir plan olmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Olası bir Tayvan ziyaretini her iki partiden de temsilcilerle yapabileceğini söyleyen McCarthy, "Çin, bana nereye gidebileceğimi veya kiminle konuşabileceğimi söyleyemez" ifadelerini kullandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren Belize ve Guatemala'yı içeren 10 günlük Orta Amerika ziyareti öncesinde ABD'nin California eyaletinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmüştü. Tsai'nin ziyareti, Tayvan'ın topraklarının bir parçası olduğunu savunan Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.

Burak Ersoy



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