ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda da hiçbir adayın yeterli oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle başkanlık krizi derinleşiyor. Seçimde öne çıkan isim olan ve Demokratlar tarafından desteklenen Hakeem Jeffries 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy 201, Cumhuriyetçi aday Byron Donalds 17, diğer Cumhuriyetçi aday Kevin Hern 2 ve eski ABD Başkanı Donald Trump 1 oy aldı. Meclis başkanının seçilmesi için ilerleyen dakikalarda 9. tur başlayacak.

ABD'de 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Başkanı ilk turda seçilemedi

ABD'de 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 koltuktan 222'sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanını seçmek için yapılan oylamada 6 aday yarışmış, Başkan olmak için gereken en az 218 oyu hiçbir aday alamamıştı. Ülke tarihinde 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilememişti. ABD yasaları gereği, başkan seçilmeden Temsilciler Meclisi'ndeki milletvekilleri yemin ederek göreve başlayamıyorlar.

Temsilciler Meclisi'ndeki en uzun seçim yarışı 2 ay sürmüştü

ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.

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