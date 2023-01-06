ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde kriz sürüyor: 12. tur oylaması 6 Ocak'a ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan ve yeterli çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle siyasi bir krize dönüşen seçimlerde 9. tur oylamasında da sonuç çıkmadı. 3 gündür süren seçimlerin son turunda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmesi için gereken olan 218 oya ulaşamadı.

McCarthy'nin 200 oyda kaldığı 9. turda, kendisine destek vermemeyi sürdüren 17 Cumhuriyetçi vekil oylarını Byron Donalds'tan yana kullanırken, 3 Cumhuriyetçi vekil ise bu kez Kevin Hern'e oy verdi. Önceki turda eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yana oy kullanan Cumhuriyetçi Matt Gaetz tercihini bu kez Hern'den yana kullanırken, 212 Demokrat üyenin tamamı ise daha önce olduğu gibi parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullandı. 2 vekil ise oy kullanmadı.

Yasama organı durma noktasına geldi

ABD'de devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra en önemli koltuğu işgal eden Temsilciler Meclisi Başkanı, 100 yıldır ilk kez 9. tur oylamasına rağmen seçilemiyor. Temsilciler Meclisi'nin başkanını seçmeden faaliyete başlayamaması nedeniyle, yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan ABD'nin yasama organının durma noktasına geldiği yorumları yapılıyor. Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinin, yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğun elde edilmesine dek sürmesi bekleniyor.

12. tur oylaması 6 Ocak'a ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için siyasi kaosa dönüşen oylamanın 10 ve 11. turlarında da sonuç çıkmadı.

3. gününde devam eden son turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli oy sayısına ulaşamayarak 200 oyda kalırken, McCarthy'ye destek vermemeyi sürdüren 12 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı. 7 Cumhuriyetçi vekil Kevin Hern'e oy verirken, 212 Demokrat üyenin tamamının tercihi daha önceki gibi parti liderleri Hakeem Jeffries oldu. Cumhuriyetçi Matt Gaetz, 11. tur oylamada da milletvekili olmamasına rağmen eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yana oy kullanırken, bir milletvekilinin ise oy vermemeyi tercih ettiği öğrenildi. 5 Ocak günü yerel saatle 20.00 sularında oturuma ara verilirken, 12. tura yarın devam edilmesi için yapılan oylamada seçimin 6 Ocak Cuma günü öğlen saatlerine ertelenmesine karar verildi.

Endişeler Artıyor

ABD'de devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde 3. sırada yer alan Temsilciler Meclisi başkanının 11 turluk oylamada seçilememesi, ABD'de yasama organının işleyişine dair endişeleri artırdı. Yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşan ABD'de Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden faaliyete başlayamıyor.

Burak Ersoy



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