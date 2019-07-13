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ABD Temsilciler Meclisi'nden 'İran'a askeri müdahale' düzenlemesi

ABD Temsilciler Meclisi'nden 'İran'a askeri müdahale' düzenlemesi
ABD Temsilciler Meclisi'nden 'İran'a askeri müdahale' düzenlemesi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın, İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın, 'İran ile askeri operasyon her zaman masada', '10 dakika kala savaşı durdurdum' gibi söylemlerinden sonra, Başkan'ın İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenleme Trump'ın masada dediği askeri operasyon seçeneğinin önünü kesti.

Trump'ın İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahale adımından önce Kongre'nin onayını almasını öngören yasal düzenleme 170'e karşı 251 oyla kabul edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen ay ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra Tahran-Washington hattında ipler gerilmiş, ABD ve İran savaşın eşiğine gelmişti.  

Hasan Çelik


 

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