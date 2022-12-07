ABD, Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan maddeleri yasa tasarısından çıkardı

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesi ile harcamalarını belirleyen ve Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'nun genel kurulunda oylanacak olan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son haline ulaşıldı. Buna göre Kongre'nin iki kanadındaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylarca süren görüşmelerin ardından şekillenen NDAA tasarısının son halinde, Temsilciler Meclisinde 14 Temmuz'da yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edilen “Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan” maddeler yer almadı.

Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan tasarıda yer alan şartlar

ABD Temsilciler Meclisinde geçtiğimiz 14 Temmuz'da Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edilmişti. Yasa tasarısı ile Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getiriliyordu. Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasa tasarısının ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına ekleneceği belirtilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyordu.

Biden, F-16'ların Türkiye'ye satılmasına destek vermişti

ABD Başkanı Joe Biden ise İspanya'nın başkenti Madrid'de haziran ayında yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz yılın ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.

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