ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'ye seyahat uyarılara ilişkin yaptığı açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumunu olumluya çevrildi.

ABD vatandaşlarına, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 13 il için uyarıda bulunmuştu. Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, diğer illeri listesinden çıkararak Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2'ye düşürdü. Öte yandan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İrfan Çalışkan

