ABD: 'Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakını asla tanımayacağız'

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta düzenlediği sözde referandumlara tepkiler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da düzenlediği sahte referandumların ardından ilhak edebileceği 4 bölgenin Batılı ülkeler tarafından asla tanımayacağını ifadelerini kullandı.

Konuşmasından önemli satır başları

“Şeytani bir plan”

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

"Sabotaj kimsenin çıkarına değil"



Aylin Albayrak



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