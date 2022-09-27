İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD: 'Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakını asla tanımayacağız'

ABD: 'Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakını asla tanımayacağız'
ABD: 'Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakını asla tanımayacağız'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Batılı ülkelerin, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde Rusya’nın düzenlediği sözde referandumları tanımayacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta düzenlediği sözde referandumlara tepkiler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da düzenlediği sahte referandumların ardından ilhak edebileceği 4 bölgenin Batılı ülkeler tarafından asla tanımayacağını ifadelerini kullandı.

Konuşmasından önemli satır başları

  • “Şeytani bir plan”
  • ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali
  • "Sabotaj kimsenin çıkarına değil"
     

Aylin Albayrak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.