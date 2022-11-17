ABD, Ukrayna'da 298 kişinin öldüğü uçak kazasında verilen karardan memnun

Ukrayna'nın doğusunda Malezya'ya ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili Hollanda'da görülen davada kararın açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yazılı açıklama yaptı. Blinken, Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Lahey Bölge Mahkemesi'nin kararının 17 Temmuz 2014'te hayatını kaybeden 298 kişi için adaletin sağlanmasına yönelik süregelen çabalarda önemli bir an olduğunu aktaran Blinken, “Bugünkü karar, Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerden oluşan bir Ortak Soruşturma Ekibi tarafından sürdürülen çalışmanın sonucudur. Karar, Hollanda'nın bu davada gerçeği ortaya çıkarma ve hesap verebilirliği sürdürme konusundaki kesin taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu, adalete doğru atılmış sağlam bir adım olsa da, BM Güvenlik Konseyi'nin 2166 sayılı kararında yer alan ‘sorumlulardan hesap sorulacak' talebini karşılamak için daha çok çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

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