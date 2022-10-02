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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak İstanbul'da

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak İstanbul'da
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak İstanbul'da

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı.

ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada, “Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı” denildi.

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