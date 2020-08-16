ABD, uzmanlar tarafından ihtiyaç duyulan koronavirüs testlerini karşılayamıyor

ABD'de Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Doktor Brett Giroir, Covid-19 salgınına karşı uzmanların ihtiyaç duyduğu test kapasitesini karşılayamadığını belirterek, testleri artırmanın gerekli olduğunu vurguladı. Giroir, test sayısını artırmanın virüsü kontrol altına alabilmek için mücadele şansı verdiğini belirtti.

Harvard Global Sağlık Enstitüsü'nün Başkanı Dr. Ashish Jha'nın günde 5 milyon test yapılması gerektiği açıklamalarına yanıt veren Giroir, “Bu ülkede günde 5 milyon test yapmanın fiziksel bir yolu yok” ifadelerini kullandı.

ABD'de halihazırda Covid-19'a bağlı 5 milyondan fazla vaka ve 172 binden fazla ölü bulunuyor.