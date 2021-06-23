İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD vatandaşının evinden uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

ABD vatandaşının evinden uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
ABD vatandaşının evinden uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

Antalya'da evinde yapılan aramada Hint keneviri, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirilen ABD uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Yavu Mahallesi'nde ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu B.M.C.'nin evinde ve evin eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 6 kök Hint keneviri, 48 kök kapsülleri çizilmiş haşhaş bitkisi, 18 kök sökülmüş vaziyette haşhaş bitkisi, 60 gram kubar esrar, 1 adet kenevir öğütme aparatı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet kandil ve 1 adet kurt başlı obje ele geçirildi. Şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.