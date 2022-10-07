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ABD ve AB arasında 'veri güvenliği' anlaşması

ABD ve AB arasında 'veri güvenliği' anlaşması
ABD ve AB arasında 'veri güvenliği' anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ile geçtiğimiz mart ayında imzalanan "ABD-AB Veri Gizliliği Çerçeve Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında duyurulan ve ABD istihbaratının gizlilik önlemlerini benimseyen "AB- ABD Veri Gizliliği Çerçeve Anlaşması'nı uygulamasına yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, transatlantik veri akışının 7,1 trilyon dolarlık ABD-AB ekonomik ilişkilerinde kritik önemine değinilerek, anlaşmanın bu veri akışında önemli hukuki altyapıları oluşturacağı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, anlaşmanın transatlantik veri akışlarına güven ve istikrarı yeniden sağlamak için ortak bir çabanın sonucu olduğunu ve AB kişisel verilerinin gizliliğini sağlayacağını söyledi.

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