ABD ve AB'den Kosova'da ortak hareket

Avrupa Birliği (AB) Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Palmer, 2 günlük ortak Kosova ziyaretine başladı. İkilinin Kosova'ya gerçekleştirdiği ortak ziyaretin, ABD ve AB'nin diyalog açısından yakın işbirliği içinde olduğu ve Batı Balkanlar bölgesi için benzer hedefleri olduğu mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

Nedenleri arasında, Kosova-Sırbistan diyaloğunun yeniden başlaması ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç arasındaki görüşmeye yönelik hazırlık yapmanın da yer aldığı ziyarette Palmer ve Layçak'ın, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştüğü aktarıldı.

Ayrıca ikilinin, Kosova'daki uluslararası camia temsilcileri ile de bir araya geleceği ve AB Misyon Başkanlarına hitap edeceği de ifade edildi.

Öte yandan, ikili diyaloğa ilişkin ABD'nin daha büyük bir rol üstlenmesi Kosova tarafından talep edilmişti. Priştine ile Belgrad arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesini amaçlayan bu süreçte, AB arabuluculuğu ile Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog 2011 yılında başlamıştı.

Ercan Kasap

