ABD ve Avrupa liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkesi kabul etmeye çağırdı

Telekonferans yöntemi ile bir görüşme gerçekleştiren ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'ya daha fazla aktif destek sözü verirken, Rusya'nın saldırısını sert bir şekilde kınadılar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkesi kabul etmeye, tüm düşmanlıkları durdurmaya, Rus askerlerini Ukrayna'dan geri çekmeye ve krize diplomatik bir çözüm getirmeye çağırdılar" dedi.

Beş lider ayrıca Putin'e insani yardımın Ukrayna'ya ulaştırılmasına izin vermeye ve insanların özellikle de haftalardır kuşatma altında olan Mariupol şehrinden ayrılabilecekleri veya bu bölgelerden malzeme alabilecekleri etkili insani koridorlar kurması çağrısında bulundu. Açıklamada, Rusya'ya yönelik yüksek yaptırım baskısının sürdürüleceği belirtildi.

Scholz toplantı öncesi yaptığı açıklamada ise, Rusya'yı Ukrayna'ya "çok emperyalist bir vizyon için" saldırmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşının toprak kazanmaya yönelik olduğunu ifade eden Scholz, "Bunu kabul edemeyiz ve etmeyeceğiz" dedi.

Sinan Karamurat