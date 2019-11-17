ABD ve Güney Kore ortak hava tatbikatını erteledi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Esper, Kuzey Kore ile yürütülen diplomasi çabalarına zarar vermemesi için ay sonunda Güney Kore ile düzenlenmesi planlanan ortak askeri tatbikatı ertelediklerini belirterek, kararı Güney Koreli mevkidaşı Jeong Kyeong-doo ile birlikte aldıklarını söyledi. ABD ve Güney Kore askerlerinin her ihtimale karşı tatbikat yapmaya hazır bulunacağını belirten Esper, tatbikatları erteleme kararının Kuzey Kore'ye verilen bir imtiyaz olduğu iddialarını reddetti. “Bunu bir imtiyaz olarak görmüyorum. Bunu, barışı sağlamak için iyi niyetli bir çaba olarak görüyorum” ifadelerini kullanan Esper, Kuzey Kore'yi de aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye davet etti.

Güney Kore Savunma Bakanı Kyeong-doo ise diploması yolunun daha önemli olduğunun altını çizerek, “Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda bir mutabakata varılması için diplomatların daha fazla alan oluşturmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Güney Kore ve ABD arasında yapılan ortak uçuş tatbikatı, savaş uçakları ve hava savaş senaryolarını simüle eden bir tatbikat olarak biliniyor. Ortak askeri tatbikatları tehdit olarak gören Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına karşı çıkıyor ve onları işgal için bir prova olarak nitelendiriyor. Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "Diyalog açık olsa bile ABD düşmanlık politikasını geri çekmeden ve bizimle ilişkilerin iyileştirilmesini gündemine almadan nükleer meseleler asla tartışılmayacak" açıklamasını yapmıştı.