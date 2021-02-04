ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak strateji kararı

ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana Güney Kore lideri ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kore yarımadasında kalıcı barış ve bölgenin nükleer silahlardan arındırılması için ortak çaba gösterilmesini önerdiği belirtildi.

Moon'un Sözcüsü Kang Min-seok görüşmenin detaylarına yönelik yaptığı açıklamada, iki liderin kısa süre içinde "mümkünse Kuzey Kore hakkında kapsamlı bir strateji" planlaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Min-seok ayrıca, Moon ve Biden'ın Güney Kore, Japonya ve ABD arasında üçlü iş birliğini güçlendirme konusunu görüştüğünü bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile “harika bir sohbet” gerçekleştirdiği belirterek, "Kore Yarımadası'nda barış için çalışırken ve küresel zorluklarla mücadele ederken her zaman birlikte duracağız" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Biden'ın Moon'a bölgede barış ve refahın temel taşı olan ABD-Güney Kore ittifakını güçlendirme taahhüdünü vurguladığını söylediği ifade edildi. Liderlerin Kuzey Kore konusunda yakın iş birliği yapmayı kabul ettikleri kaydedildi. İki liderin aynı zamanda Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi konusunda hemfikir olduğu, korona virüs salgını ve iklim değişikliği gibi ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışmayı kabul ettiği ifade edildi.