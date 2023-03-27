ABD ve İngiltere, İsrail'de yargı reformunun ertelenmesinden memnun



İsrail'de 13 haftadır protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu ertelendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformunun ertelendiğini duyurmasının ardından ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut grevine son verdi. Hastadrut lideri Arnon Bar-David yaptığı açıklamada, "Genel grev bu andan itibaren sona erecek. Başbakan, agresif yasalara geri dönerse bizi karşısında bulur. Rıza olmayan mevzuat genel grevle karşılanır” dedi.

Muhalefet diyaloğa hazır

Muhalefet lideri Yair Lapid, yargı reformunun ertelenmesi sonrası koalisyon hükümetiyle "gerçek bir diyaloğa" katılmaya hazır olduğunu söyledi. Lapid, "Başkanın diyalog için bir mekanizma belirlemesine izin vermeli ve adil bir arabulucu olacağına güvenmeliyiz. Geçtiğimiz aylarda talep ettiğimiz şey bu. Sorumluluk almaya istekli bir liderlik tarafından gerçek ve yapıcı diyalog” dedi.

Lapid ayrıca, kurulacak diyalog ortamı ile ülkenin krizden "daha güçlü ve daha birlik içinde" çıkabileceğini belirtti.

“Yapılacak en doğru şey”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yargı reformunun ertelenmesini “yapılacak en doğru şey” olarak nitelendirerek, "Mümkün olan en geniş anlaşmaya ihtiyacımız var. Herkesi sorumluluk göstermeye çağırıyorum" dedi.

ABD ve İngiltere karardan memnun

Yargı reformunun ertelenmesi ABD ve İngiltere tarafından da memnuniyetle karşılandı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "İngiltere, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün İsrail'in yargı sisteminde reform yasasını durdurma kararını memnuniyetle karşılıyor. İngiltere'nin İsrail ile derin ve tarihi bir ilişkisi var. Başbakanın geçen hafta Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmede vurguladığı gibi, bu ilişkinin temelini oluşturan ortak demokratik değerlerin desteklenmesi, sağlam bir kontrol ve denge sisteminin korunması hayati önem taşıyor” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise, “Bu duyuruyu uzlaşma için ek zaman ve alan oluşturma fırsatı olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bir uzlaşma tam olarak aradığımız şeydir. ABD, İsrail liderlerini mümkün olan en kısa sürede bir uzlaşma bulmaya çağırmaya devam ediyor. Demokratik toplumlar kontroller ve dengelerle güçlendirilir. Demokratik bir sistemdeki temel değişiklikler, mümkün olan en geniş halk desteği tabanıyla sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “diyaloğu sağlamak” ve “iç savaşı” engellemek amacıyla tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıklamış, destekçilerinin "çoğunun" yargı reformunu desteklediğini ve meclisten bir şekilde geçeceğini belirtmişti.

Çok sayıda meslek grubu ve çalışan greve gitmişti

İsrail'de dün Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüş, aralarında İsrail'in en büyük işçi sendikası Hastadrut, üniversiteler, avukatlar, hastane ve sağlık çalışanlarının bulunduğu çok sayıda meslek grubu ve çalışan grev kararı almıştı. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı çalışanlarının da greve katılması ile havalimanında seferler durdurulmuştu. İsrail basınında yer alan haberlerde ayrıca, dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere destek verdiği ifade edilmişti.

Tepki çeken yargı reformu

Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.

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