ABD ve İran'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin maruz kaldığı başarısız suikast girişimi ABD ve İran tarafından sert bir dille kınandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile yapılan suikast girişiminin yakından takip edildiğini ifade ederek, “Irak devletinin kalbini hedef alan bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığını korumak için Irak güvenlik güçleri ile yakından temas içinde bulunduklarını dile getiren Price, “Saldırıya ilişkin soruşturmada yardım teklifinde bulunduk. Iraklı ortaklarımızla işbirliğimiz sarsılamaz. ABD hükümeti ve halkı olarak Irak'ın yanındayız” dedi.

El-Kazımi'nin maruz kaldığı suikast girişimine ilişkin İran'dan yapılan açıklamada ise “Yeni bir fitne” olarak yorumlandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın maruz kaldığı suikast girişimini Irak'ı işgal eden ve terörist grupları destekleyen yabancı düşünce kuruluşlarının arkasında olduğu “Yeni bir fitne” olarak nitelendirdi.

Iraklı yetkililerden kınama

Saldırıyı kınayan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı Irak hakkında tehlikeli bir ihlal olarak nitelendirdi. Irak'ın güvenliğini hedef alan kötüleri caydırmaya çalışanları durdurmak gerektiğinin altını çizen Salih, “Irak'ın kaosa sürüklenmesine ve anayasal sistemine karşı darbeye izin vermeyiz” dedi.

Irak'ta yapılan seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Sadr'dan da benzer bir açıklama geldi. El-Kazımi'yi hedef alan terör saldırısını Irak ve halkını hedef alan bir saldırı olarak nitelendiren Sadr, Irak'ı kaosa sürüklemeyi amaçlayan ve güvenliği ile istikrarını hedef alan bu girişimin amacının dış müdahalelerin sürdürülmesini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise el-Kazımi'nin maruz kaldığı suikast girişimini kınayarak, “Vahim sonuçlar doğurabilecek bu terör saldırısı Irak'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Hacıoğlu