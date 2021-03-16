ABD ve Japonya Dışişleri ve Savunma Bakanlarından 2+2 zirve

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in bölgesel faaliyetleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuları masaya yatırmak üzere Japon mevkidaşları ile bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında gerçekleştirilen Kabine düzeyindeki ilk deniz aşırı seyahat kapsamında dün Tokyo'ya varan Blinken ve Austin, bugün Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ile görüştü. Temasların ardından yayınlanan ortak bildiride Çin'in sahil güvenlik güçlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren ve Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Tokyo kontrolündeki Senkaku Adaları'nda gerilimi artıran yasasına atıfta bulunularak, "ABD ve Japonya, statükoyu değiştirmeyi veya Japonya'nın bu adalardaki yönetimini zayıflatmayı amaçlayan her türlü tek taraflı eyleme karşı çıkmaya devam ediyor " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Japonya-ABD Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Senkaku Adaları'nı kapsadığı hatırlatılırken, Tokyo ve Washington'un özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi ve hukuka dayalı uluslararası düzen hedefine bağlılığı sürdürdüğü yinelendi.

Çin'in insan hakları ihlalleri de gündemde

ABD'li ve Japon bakanların 2+2 zirvede, Pekin'in Hong Kong ve Müslüman azınlığın yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini paylaştığı öğrenilirken, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki çabalarda işbirliğini sürdürme konusunda da mutabık kalındığı bildirildi.

Burak Ersoy

