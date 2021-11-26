İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD ve Kanada'dan birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD ve Kanada'dan birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması
ABD ve Kanada'dan birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD ve Kanada, Güney Afrika'da tespit edilen ve "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

Birçok ülke Güney Afrika'da tespit edilen ve "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tavsiyesi üzerine pazartesi gününden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi'den seyahatleri kısıtlamaya karar verdiği bildirildi.

Söz konusu kısıtlamadan ABD vatandaşları ile ABD'de oturma izni olanların muaf olduğu ve seyahatten önce negatif Covid-19 testi ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos ise yaptığı açıklamada, Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasını önlemek amacıyla Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Eswatini, Zimbabve ve Mozambik'e olan seyahatleri askıya aldığını aktardı. Duclos, son 14 gün içinde söz konusu 7 ülkede bulunan yolcuların Kanada'ya girişlerinin yasak olduğunu ifade etti.
Söz konusu ülkelerden Kanada'ya dönecek olan Kanada vatandaşlarının ve Kanada'da oturma izni olanların seyahat yasağından muaf olduğunu aktaran Duclos, söz konusu kişilerin Kanada'ya girişte negatif sonuçlu Covid-19 testi ibraz etmeleri ve ülkeye girdikten sonra 14 gün karantina uygulamaları gerektiğini açıkladı.

Kanada'da şu ana kadar Omicron vakası tespit edilmediği belirtildi.
Öte yandan 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Guatemala, Japonya, Ürdün, Malezya, Fas, Filipinler, Singapur, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık, Omicron nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

İLGİLİ HABER
Bakan Koca: Nu varyantı sebebiyle bazı ülkelere seyahat izni verilmeyecek Bakan Koca: 'Nu varyantı sebebiyle bazı ülkelere seyahat izni verilmeyecek'
İLGİLİ HABER
DSÖ, Covid-19un yeni mutasyonunu Omicron olarak adlandırdı DSÖ, Covid-19'un yeni mutasyonunu 'Omicron' olarak adlandırdı
İLGİLİ HABER
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir Korkutan yeni varyant açıklaması: 'Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir'

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.