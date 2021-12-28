ABD ve Rusya arasında 'Ukrayna' konulu görüşmeler 10 Ocak'ta

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'li ve Rus yetkililerin askeri faaliyetlerine ilişkin endişeleri görüşmek ve Ukrayna konusunda artan gerilimi düşürmek için güvenlik görüşmelerini 10 Ocak'ta yapacaklarını ifade etti. Yetkili, 12 ve 13 Ocak'ta da daha geniş katılımlı toplantı yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da söz konusu tarihleri doğrularken, görüşmelerin Moskova'ya Batı'dan yeni güvenlik garantileri verecek bir süreci başlatmasını umduğunu söyledi.

10 Ocak'taki toplantıda silah kontrol anlaşmaları, NATO ve Rusya'nın askeri faaliyetleri ile Ukrayna konusunda artan gerilimler ele alınacak. Toplantı, Stratejik Güvenlik Diyaloğu kapsamında gerçekleştirilecek.